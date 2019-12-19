Зеленский назначил Ельченко послом в США

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владимира Ельченко с должности постоянного представителя Украины при ООН и посла Украины в Ямайке и назначил его послом Украины в США.

Соответствующие указы от 18 декабря обнародованы на сайте главы государства в четверг, сообщает "Европейская правда".

Ельченко в 2010-2015 годах был послом Украины в РФ, с декабря 2015 года - постоянный представитель Украины при ООН.

Другим указом Зеленский назначил постпредом Украины при Организации Объединенных Наций Сергея Кислицу - заместителя министра иностранных дел, курирующего в центральном аппарате международные организации.

В то же время Андрей Кузьменко назначен послом Украины в Катаре, а Мирослава Щербатюк - в Иордании.

Сергея Камышева Зеленский назначил послом Украины в Китае.

В конце сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что предоставил президенту предложения по 20 новым руководителям иностранных миссий, и они согласованы с главой государства.