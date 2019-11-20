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Найближчим часом відбудеться масштабна заміна послів України за кордоном

Середа, 20 листопада 2019, 12:37

Невдовзі відбудеться масштабна заміна послів України за кордоном: буде звільнено та призначено близько 20 керівників посольств. 

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

На призначення, зокрема, чекають посли в США, НАТО, Раді Європи (посади вакантні, і кандидатури нових послів вже визначені) та змінений представник у Євросоюзі (за даними ЄП, рішення щодо нового посла не ухвалене).

Серед послів, призначення яких очікується, є ті, які, ймовірно, викличуть критику. Їх об'єднує одне: усюди послами мають стати досвідчені дипломати. 

Наприкінці вересня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що надав президенту Володимиру Зеленському пропозиції щодо близько 20 нових керівників закордонних місій, і вони погоджені з головою держави.

У МЗС України є ідея провести наприкінці грудня велику нараду послів – зібрати у Києві всіх чинних (і, ймовірно, низку наступних) послів України, щоб пояснити їм, якою є стратегія Києва у протидії агресії РФ, зокрема на Донбасі. 

Детальніше читайте у статті "Зовнішній Зе: хто формує міжнародну політику президента Зеленського".

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