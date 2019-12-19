Візит держсекретаря США до України заплановано на початок січня 2020 року - Єрмак

На початок січня 2020 року запланована зустріч президента України Володимира Зеленського з державним секретарем США Майком Помпео.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив помічник глав держави Андрій Єрмак в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".



"На початок січня у нас заплановано зустріч із держсекретарем США Майком Помпео. Думаю, що після цієї зустрічі буде більше ясності й з можливим майбутнім візитом президента Зеленського до США", - сказав Єрмак.

Окрім того, за його словами, планується також візит Зеленського до Великої Британії. "Потім, я думаю, буде також звернуто увагу на Схід", - розповів Єрмак.



За його словами, в американському суспільстві "є стійка повага до президента Зеленського, який у складній ситуації зайняв дуже принципову, чесну, гідну позицію".

Про запланований візит Помпео до Києва цього тижня повідомляло видання Politico. За даними видання, чиновники адміністрації президента Трампа планують вжити заходів для стабілізації відносин США з Україною на тлі розслідування імпічменту, яке сильно зіпсувало зв'язки між двома країнами.

Нагадаємо, тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор піде з посади на початку наступного року. Білий дім, швидше за все, запропонує призначити новим послом генерала армії США у відставці Кіта Дейтона.