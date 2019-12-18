Глава посольства США в Україні Вільям Тейлор піде з посади 1 січня - WP

Тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор піде з посади на початку наступного року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Washington Post із посиланням на два джерела.

Тейлор замінив на посаді посла США Марі Йованович, яка в травні залишила Україну. За федеральним законом він міг працювати на тимчасовій основі максимум 210 днів.

Дипломат виявився ключовим гравцем у подіях, які призвели до розслідування щодо імпічменту, і 1 січня він піде з посади повіреного у справах посольства в Києві.

Тейлора тимчасово замінить його нинішня заступниця Крістіна Квієн, заявили чиновники на умовах анонімності.

Чиновники також заявили, що Білий дім, швидше за все, запропонує призначити новим послом генерала армії США у відставці Кіта Дейтона. В даний час Дейтон є директором Європейського центру досліджень безпеки Джорджа Маршалла в Німеччині, але в минулому займав дипломатичні посади, в тому числі як військовий аташе в посольстві США в Москві.

Тейлор під час свідчень у Палаті представників розповів про свій досвід співпраці з паралельним дипломатичним каналом Білого дому з Україною. Він занепокоївся, коли виявилося, що підібрана Трампом команда відмовляє у важливій військовій допомозі новому українському уряду в обмін на публічну обіцянку відкрити розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Одного разу Тейлор сказав колишньому спеціальному посланнику США в Україні Курту Волкеру та послу США в ЄС Гордону Сондленду, що затримувати допомогу в обмін на політичну підтримку було "божевіллям". В інший момент Тейлор погрожував подати у відставку, якщо українці дадуть таку обіцянку, але допомогу все одно не отримають.

Після свідчень Тейлора президент Трамп критикував його за те, що він "ніколи не був трампістом" ("never Trumper").

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