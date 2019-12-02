Аудит ЕС выявил конфликт интересов у премьера Чехии – СМИ

Аудит Европейской комиссии подтвердил, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш находится в конфликте интересов из-за своей бывшей бизнес-империи, которую он передал в собственность трастовых фондов.

Как пишет "Европейская правда", об этом в воскресенье сообщило чешское издание Respekt со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что результат аудита подтвердил наличие конфликта интересов, как это утверждалось и в предыдущем отчете аудиторов 6 месяцев назад.

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В пятницу Европейская комиссия заявила, что отправила результаты аудита чешским властям. В Комиссии отказались сообщать содержание отчета, поскольку процедура аудита продолжается. Впрочем, два независимых источника подтвердили изданию, что конфликт интересов, по мнению аудиторов, у премьера есть.

Ранее СМИ сообщали, что в связи с этим Чехию могут заставить вернуть европейские субсидии, выделенные для предприятий из группы Бабиша Agrofert chemicals, право собственности на которую он передал трастовым фондам. Общий объем субсидий может составить 280 млн крон (почти 11 млн евро).

Agrofert - конгломерат из примерно 250 компаний, которые Бабиш передал в трасты в 2017 году. Agrofert получает десятки миллионов евро в год в виде финансирования ЕС, большинство из которых - субсидии фермерам, на которые не влияет текущее расследование.

Критики Бабиша говорят, что у него широкий конфликт интересов потому, что Agrofert владеет двумя национальными газетами и радиостанцией. Кроме того, правительство играет важную роль в установлении политики в области сельского хозяйства, окружающей среды и других вопросов, влияющих на бизнес Agrofert.