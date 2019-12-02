У Грузії затримали кількох учасників акції протесту

Кількох прихильників опозиції затримали поліцейські в понеділок під час акції протесту біля мерії грузинського міста Мцхета.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

Близько 30 опозиціонерів намагалися влаштувати "коридор ганьби" місцевому мажоритарному депутату Димитрію Хундадзе, однак на опозиційних активістів напали молоді люди і силою розігнали їх.

Співробітники поліції втрутилася і затримали кількох учасників акції протесту. Кілька осіб внаслідок зіткнень отримали травми.

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Як вважають опозиціонери, "міцних молодих хлопців" для розгону опозиційної акції протесту вирішила використовувати партія влади "Грузинська мрія".

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Разом з тим в Тбілісі опозиціонери влаштували "коридор ганьби" колишньому спікеру парламенту, одному з лідерів "Грузинської мрії" Іраклію Кобахідзе біля одного з готелів.

Напередодні лідери опозиції заявили журналістам, що вони продовжать акції протесту, зокрема в регіонах, поки не будуть виконані їхні вимоги про відставку уряду і призначення дострокових парламентських виборів за пропорційною системою. Наступна акція запланована на 6 грудня в Кутаїсі.

Акції протесту опозиції проходять в Грузії з 14 листопада, коли в парламенті провалилося прийняття закону про проведення парламентських виборів 2020 року за пропорційною системою.