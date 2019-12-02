В Грузии задержали нескольких участников акции протеста

Несколько сторонников оппозиции задержали полицейские в понедельник во время акции протеста возле мэрии грузинского города Мцхета.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Около 30 оппозиционеров пытались устроить "коридор позора" местному мажоритарному депутату Димитрию Хундадзе, однако на оппозиционных активистов напали молодые люди и силой разогнали их.

Сотрудники полиции вмешалась и задержали нескольких участников акции протеста. Несколько человек в результате столкновений получили травмы.

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Как считают оппозиционеры, "крепких молодых парней" для разгона оппозиционной акции протеста решила использовать партия власти "Грузинская мечта".

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Вместе с тем в Тбилиси оппозиционеры устроили "коридор позора" бывшему спикеру парламента, одному из лидеров "Грузинской мечты" Ираклию Кобахидзе возле одного из отелей.

Накануне лидеры оппозиции заявили журналистам, что они продолжат акции протеста, в частности в регионах, пока не будут выполнены их требования об отставке правительства и назначении досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе. Следующая акция запланирована на 6 декабря в Кутаиси.

Акции протеста оппозиции проходят в Грузии с 14 ноября, когда в парламенте провалилось принятие закона о проведении парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе.