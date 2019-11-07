Австрія виступила проти нових енергоблоків на АЕС Чехії

Міністерство торгівлі Чехії поїде до Брюсселя наприкінці листопада, щоб поговорити про новий енергоблок в Чехії. Європейська комісія, ймовірно, вивчить можливість незаконної державної допомоги на будівництво запланованих блоків в Дукованах та Темеліні.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Нові енергоблоки є першочерговим завданням прем'єр-міністра Андрея Бабіша, але сусідня Австрія виступає проти цього з міркувань безпеки. Саме тому Австрія нещодавно попросила керівництво ЄС вивчити це питання.

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Міністр торгівлі Чехії Карел Гавлічек заявив, що готовий уточнити наступні кроки, але наголосив, що без нових енергостанцій Чехія не матиме достатньо джерел електроенергії після 2030 року.

Нагадаємо, "Росатом" розраховує взяти участь у тендері на будівництво нових блоків на двох чеських АЕС: у Дукованах та Темеліні.

Прем'єр Андрей Бабіш заявляв, що геополітика має бути фактором при розгляді майбутніх інвестицій в ядерну енергетику країни.