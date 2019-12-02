Премьер Чехии: не понимаю, почему Еврокомиссия позволяет себе трактовать наши законы

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Еврокомиссия позволяет себе трактовать чешские законы. Так Бабиш прокомментировал письмо от ЕК по результатам аудита, который якобы подтвердил, что он имеет конфликт интересов.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Radio Praha.

В пятницу Европейская комиссия заявила, что направила результаты аудита чешской власти. Она отказалась сообщать содержание отчета, поскольку процедура аудита продолжается. Впрочем, два независимых источника Respekt подтвердили, что конфликт интересов, по мнению аудиторов, у премьера есть.

Глава чешского правительства не согласился с утверждением Еврокомиссии, что аудит подтверждает наличие конфликта интересов между его деятельностью в качестве премьер-министра и получением дотаций концерном Agrofert, владельцем которого политик был.

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"Не понимаю, почему Еврокомиссия позволяет себе трактовать чешские законы", - заявил премьер, указывая, что на заключение аудиторов ЕС еще должна дать свой ответ Чешская республика.

Министр регионального развития Клара Досталова также заявила, что полученный вывод не является окончательным. В то же время секретариат Европейской комиссии подтверждает, что доклад содержит окончательные выводы, которые не будут пересматриваться. Чехия только сейчас отримада перевод документа и в течение следующих двух месяцев может отчитаться о проделанной в связи с этим работой, касающейся высказанных рекомендаций. Что конкретно содержит текст заключения, сейчас никто не знает, документ еще не опубликован.

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Ранее СМИ сообщали, что в связи с этим Чехию могут заставить вернуть европейские субсидии, выделенные для предприятий из группы Бабиша Agrofert chemicals, право собственности на которую он передал трастовым фондам. Общий объем субсидий может составить 280 млн крон (почти 11 млн евро).

Agrofert - конгломерат из примерно 250 компаний, которые Бабиш передал в трасты в 2017 году. Agrofert получает десятки миллионов евро в год в виде финансирования ЕС, большинство из которых - субсидии фермерам, на которые не влияет текущее расследование.

Критики Бабиша говорят, что у него широкий конфликт интересов и потому, что Agrofert обладает двумя национальными газетами и радиостанцией. Кроме того, правительство играет важную роль в установлении политики в области сельского хозяйства, окружающей среды и других вопросов, влияющих на бизнес Agrofert.