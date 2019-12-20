Міністр економічного співробітництва ФРН здійснить візит в Україну - Пристайко

Міністром економічного співробітництва і розвитку Німеччини має 15 березня наступного року здійснити візит в Україну.

Як пише "Європейська правда", про це розповів голова МЗС України Вадим Пристайко, який 20 грудня перебуває в Берліні.

"З міністром економічного співробітництва і розвитку ФРН Ґерхардом Мюллером домовилися про його візит в Україну 15 березня наступного року. Зафіксували домовленість рукостисканням", - написав Пристайко у своєму Twitter.

З міністром економічного співобітницва і розвитку ФРН Ґерхардом Мюллером домовилися про його візит в Україну 15 березня наступного року. Зафіксували домовленість рукостисканням. pic.twitter.com/YW5irdyKav — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 20, 2019

Міністр також розповів, що розпочав візит до Німеччини "з вранішньої кави з Німецько-українською парламентською групою в Бундестазі - такої ж міцної, як дружба між Україною і Німеччиною".

Розпочав візит до Німеччини з вранішньої кави з Німецько-українською парламентською групою в Бундестазі - такої ж міцної, як дружба між 🇺🇦 та 🇩🇪. pic.twitter.com/QaN82uZZte — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 20, 2019

Пристайко у п'ятницю зустрінеться з німецьким колегою Гайко Маасом. Центральною темою переговорів буде активізація українсько-німецького політичного діалогу, спільна взаємодія у контексті реалізації підсумків недавнього "нормандського" саміту в Парижі, енергетична безпека Європи, європейська та євроатлантична інтеграція України.