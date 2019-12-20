Министр экономического сотрудничества ФРГ осуществит визит в Украину – Пристайко

Министр экономического сотрудничества и развития Германии планирует 15 марта следующего года осуществить визит в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко, который 20 декабря находится в Берлине.

"С министром экономического сотрудничества и развития ФРГ Герхардом Мюллером договорились о его визите в Украину 15 марта следующего года. Скрепили договоренность рукопожатием", - написал Пристайко в своем Twitter.

З міністром економічного співобітницва і розвитку ФРН Ґерхардом Мюллером домовилися про його візит в Україну 15 березня наступного року. Зафіксували домовленість рукостисканням. pic.twitter.com/YW5irdyKav — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 20, 2019

Министр также рассказал, что начал визит в Германию "с утреннего кофе с немецко-украинской парламентской группой в Бундестаге - такой же прочной, как дружба между Украиной и Германией".

Розпочав візит до Німеччини з вранішньої кави з Німецько-українською парламентською групою в Бундестазі - такої ж міцної, як дружба між 🇺🇦 та 🇩🇪. pic.twitter.com/QaN82uZZte — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 20, 2019

Пристайко в пятницу встретится с немецким коллегой Хайко Маасом. Центральной темой переговоров будет активизация украинско-германского политического диалога, взаимодействие в контексте реализации итогов недавнего "нормандского саммита" в Париже, энергетическая безопасность Европы, европейская и евроатлантическая интеграция Украины.