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Министр экономического сотрудничества ФРГ осуществит визит в Украину – Пристайко

Пятница, 20 декабря 2019, 13:02

Министр экономического сотрудничества и развития Германии планирует 15 марта следующего года осуществить визит в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко, который 20 декабря находится в Берлине.

"С министром экономического сотрудничества и развития ФРГ Герхардом Мюллером договорились о его визите в Украину 15 марта следующего года. Скрепили договоренность рукопожатием", - написал Пристайко в своем Twitter.

Министр также рассказал, что начал визит в Германию "с утреннего кофе с немецко-украинской парламентской группой в Бундестаге - такой же прочной, как дружба между Украиной и Германией".

Пристайко в пятницу встретится с немецким коллегой Хайко Маасом. Центральной темой переговоров будет активизация украинско-германского политического диалога, взаимодействие в контексте реализации итогов недавнего "нормандского саммита" в Париже, энергетическая безопасность Европы, европейская и евроатлантическая интеграция Украины.

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Германия Пристайко
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