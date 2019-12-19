Пристайко у п'ятницю здійснить візит до Берліна
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у п'ятницю, 20 грудня, зустрінеться у Берліні з німецьким колегою Гайко Маасом.
Про це повідомили у пресслужбі МЗС України у четвер, пише "Європейська правда".
Центральною темою переговорів буде активізація українсько-німецького політичного діалогу, спільна взаємодія у контексті реалізації підсумків недавнього "нормандського саміту в Парижі", енергетична безпека Європи, європейська та євроатлантична інтеграція України.
У рамках візиту Пристайко також зустрінеться з президентом Бундестагу Вольфгангом Шойбле, федеральним міністром економічного співробітництва та розвитку Ґердом Мюллером, а також депутатами Бундестагу.
Головна тема зустрічей у німецькій столиці – подальша підтримка Німеччиною України у відстоюванні суверенітету та територіальної цілісності та протидії російській агресії, а також практична допомога Берліна уряду України у проведенні системних реформ, підкреслили у пресслужбі.