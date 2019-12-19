Пристайко у п'ятницю здійснить візит до Берліна

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у п'ятницю, 20 грудня, зустрінеться у Берліні з німецьким колегою Гайко Маасом.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС України у четвер, пише "Європейська правда".

Центральною темою переговорів буде активізація українсько-німецького політичного діалогу, спільна взаємодія у контексті реалізації підсумків недавнього "нормандського саміту в Парижі", енергетична безпека Європи, європейська та євроатлантична інтеграція України.

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У рамках візиту Пристайко також зустрінеться з президентом Бундестагу Вольфгангом Шойбле, федеральним міністром економічного співробітництва та розвитку Ґердом Мюллером, а також депутатами Бундестагу.

Головна тема зустрічей у німецькій столиці – подальша підтримка Німеччиною України у відстоюванні суверенітету та територіальної цілісності та протидії російській агресії, а також практична допомога Берліна уряду України у проведенні системних реформ, підкреслили у пресслужбі.