Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Париж на Різдво залишився без метро і приміського транспорту

NYT: США планують глобальну передислокацію військ, щоб протистояти РФ

Україна експортує ялинкові прикраси до 27 країн: головні ринки збуту

Зеленський призначив ексглаву МЗС представником України при Раді Європи






Париж на Різдво залишився без метро і приміського транспорту

Середа, 25 грудня 2019, 11:58

25 грудня, коли у Франції відзначають католицьке Різдво, через страйк в Парижі закриті всі лінії метро і майже не ходять приміські поїзди і автобуси. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

З поїздів далекого прямування в цей день курсує лише один з шести, зазначає видання.

Читайте також
Більшість французів підтримують протести проти пенсійної реформи - опитування

Попри заклик президента Еммануеля Макрона оголосити "різдвяне перемир'я", серія протестів проти пенсійної реформи триває. Через них тисячі французів зіткнулися з труднощами добирання додому напередодні Різдва. 

У вівторок національний залізничний оператор Франції SNCF повідомив про скасування до 40% швидкісних поїздів. Також скасовано до 20% регіональних потягів. Кількість машиністів поїздів SNCF, які беруть участь у страйках, склала трохи менше 50%. 

Страйки проти запланованої пенсійної реформи тривають з 5 грудня. Президент Макрон хоче замінити складну пенсійну систему єдиною системою, заснованою на балах, при якій кожен пенсіонер має рівні права на кожен внесений євро.

Нові переговори профспілок з урядом на цю тему мають відбутися 7 січня.

Тим часом у французьких соцмережах набирає популярність тематична пісня у виконанні молодої співачки Монтеа. "Все, що я хочу на Різдво - щоб ходили потяги", - співає вона. "У мене немає грошей на таксі, я сиджу вдома сама, подаруйте мені кілька поїздів, поки я не зійшла з розуму", - йдеться в пісні, якою французи вітають один одного у день Різдва.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція
powered by lun.ua