Більшість французів підтримують протести проти пенсійної реформи - опитування

Більшість французів залишилися невдоволеними поясненнями прем'єр-міністра Франції Едуарда Філіппа щодо нової пенсійної реформи, хоча вони підтримують деякі основні заходи.

Про це свідчать дані опитування Odoxa-Dentsu Consulting, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

61 відсоток опитаних заявляють, що їх не переконали пояснення Філіппа і ще 70 відсотків заявили, що їх не заспокоїли заяви, які він зробив.

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Високою залишається підтримки триваючих протестів, які паралізували залізничну систему Франції та велику кількість громадського транспорту в столиці Парижі. 68 відсотків респондентів сказали, що страйки виправдані.

Однак, незважаючи на постійну підтримку страйків, респонденти підтримали деякі важливі заходи реформ. Це може допомогти уряду в поточних переговорах.

63 відсотки підтримують скасування 42 пенсійних планів, що фінансуються за галузями, та заміну їх універсальною системою.

51 відсоток підтримує пропозицію про прогресивне підвищення мінімального пенсійного віку до 64 років.

81 відсоток опитаних також заявили, що підтримують план уряду щодо забезпечення мінімальної пенсії в розмірі 1000 євро на місяць.

Профспілки закликають до нових масових страйків по всій країні наступного вівторка. Уряд закликає до консультацій з представниками профспілки.