Макрон відмовився від президентської пенсії

Президент Франції Еммануель Макрон закликав страйкарів, які паралізували залізницю країни, зупинити страйк у різдвяний період, і оголосив, що відмовиться від своєї президентської пенсії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

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Два тижні широкомасштабних страйків проти запланованої пенсійної реформи Макрона призвели до того, що велика частина Франції зупинилася. Залізничний транспорт, включаючи високошвидкісні поїзди TGV та паризьке метро, ​​працює вдвічі менше від своєї нормальної спроможності.

Виступаючи на пресконференції в Кот-д'Івуарі пізно ввечері в суботу, Макрон закликав транспортні профспілки припинити страйк на період свят з поваги "до сімейного життя" і до французького народу, який "іноді розлучається і бажає возз'єднатися під час свята".

Кілька профспілок досі виключали можливість зупинки страйків у різдвяний період.

Макрон також сказав, що відмовляється від президентської пенсії в розмірі 6220 євро в місяць, та від свого майбутнього членства в конституційній раді Франції, на яке довічне право має кожен колишній президент Франції. За місце в конституційній раді виплачується щомісячна грошова виплата в розмірі 13 500 євро.

Попередній президент Франсуа Олланд також відмовився від цієї пільги, але Макрон став першим президентом, який відмовився від своєї пенсії.