Додон поїде до Москви святкувати 75-річчя перемоги

Глава Молдови Ігор Додон дав згоду приїхати на 9 травня до Москви, щоб взяти участь у відзначенні 75-річчя перемоги над нацизмом у Європі.

Як пише "Європейська правда", про це президент Молдови повідомив у четвер кореспонденту російського державного агентства ТАСС.

"Я отримав запрошення Владіміра Владіміровіча Путіна, обов'язково приїду. Також в параді перемоги візьмуть участь і наші військові — почесна варта президента", — уточнив він.

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Додон регулярно бере участь в урочистостях у Москві, приурочених відзначенню перемоги.

Як повідомлялось, свою згоду приїхати на святкування в російську столицю 9 травня раніше дали президенти Франції і Чехії.

У серпні в Кремлі казали, що вже близько 17 лідерів зарубіжних країн підтвердили свою участь в пам'ятних заходах. Серед них називали глав Індії, Куби, Франції, Чехії, Венесуели, Молдови, Білорусії, Вірменії та Сербії.

На парад на честь 70-річчя перемоги у 2015 році до Москви приїхали близько 30 дружніх до РФ іноземних лідерів, але глави західних країн відмовилися від поїздки через агресію РФ проти України.