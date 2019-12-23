Земан поїде до Москви на 75-річчя перемоги над нацизмом у Європі

Президент Чехії Мілош Земан наступного року у Москві візьме участь у відзначенні 75-річчя дня перемоги над нацизмом у Європі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Praha.

Земан відомий своєю прихильністю до позиції Кремля і особисто президента Росії Владіміра Путіна.

Крім Земана, на урочистості до Путіна приїде президент Франції Еммануель Макрон.

У серпні у Кремлі казали, що вже близько 17 лідерів зарубіжних країн підтвердили свою участь в пам'ятних заходах. Серед них називали глав Індії, Куби, Франції, Чехії, Венесуели, Молдови, Білорусії, Вірменії та Сербії.

У 2018 році на параді у Москві були присутні президент Сербії Александар Вучич і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, в 2017-у - президент Молдови Ігор Додон, в 2016-у - президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.

На парад на честь 70-річчя перемоги у 2015 році до Москви приїхали близько 30 дружніх до РФ іноземних лідерів, але глави західних країн відмовилися від поїздки через агресію РФ проти України.