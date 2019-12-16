Макрон приїде до Москви святкувати 75-річницю перемоги над нацизмом у Європі

Президент Франції Еммануель Макрон приїде на святкування дня перемоги над нацизмом у Європі в Москву.

Про це повідомила в інтерв'ю радіостанції "Ехо Москви" посол Франції в Російській Федерації Сільві Берманн, передає "Європейська правда".

"Президент сказав, що він буде присутній 9 травня на дні перемоги в Москві", — зазначила вона.

На питання, чи вирішено це, посол відповіла: "Він дав позитивну відповідь, так що, я думаю, що так".

Нагадаємо, п'ять років тому більшість європейських лідерів відмовилася від участі в московських урочистостях з нагоди 70-річчя перемоги над нацизмом у Європі.Багато з них аргументували свою відмову агресією Росії в Україні.

Як повідомлялося, глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу проти візиту президентки Керсті Кальюлайд до Москви 9 травня наступного року.