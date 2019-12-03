У Лондоні стартує дводенна зустріч лідерів НАТО: говоритимуть і про Україну

У Лондоні 3-4 грудня проходить дводенна зустріч лідерів НАТО, приурочена до 70-річчя заснування Альянсу, який нині налічує 29 членів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ситуація в Україні та зусилля щодо імплементації Мінських угод будуть частиною дискусій у Лондоні. Ми вітаємо зусилля союзників і "нормандського формату" досягти прогресу", - заявляв раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Водночас він заявив про необхідність діалогу з Росією задля покращення відносин з нею.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко візьме участь у конференції NATO Engages, яка проходитиме паралельно із зустріччю лідерів Альянсу в Лондоні 3 грудня, попри попереднє рішення МЗС цього не робити.

Цьогорічна зустріч лідерів НАТО затьмарена суперечкою між Францією і Туреччиною і триваючими дискусіями про гроші.

Минулого місяця президент Франції Еммануель Макрон заявив про "смерть мозку" НАТО, зазначивши, що члени Альянсу більше не співпрацюють щодо низки ключових питань. Пізніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відреагував на це різкою заявою, порадивши Макрону самому "перевірити голову".

Президент США Дональд Трамп у свою чергу неодноразово звинувачував європейських союзників у недостатньому вкладі в спільну оборону.