Столтенберг: НАТО – за діалог з Росією для налагодження відносин

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про необхідність діалогу з Росією задля покращення відносин з нею.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у інтерв’ю німецькому мовнику ARD.

"Росія є нашим найбільшим сусідом – так і залишиться надалі. Нам потрібно розмовляти з Росією, щоб покращити наші відносини", - сказав він.

Столтенберг зазначив, що діалог потрібен, навіть якщо відносини не вдасться покращити. "Нам потрібно управляти складними відносинами з ними (росіянами - Ред.)", - сказав Столтенберг.

"Ми виступаємо за переговори щодо контролю над озброєнням з Росією. Німеччина завжди була дуже рішучим прихильником цього двостороннього підходу до відносин з Росією. І такий підхід справедливий: стримування в поєднанні з діалогом", - пояснив він свою позицію.

Минулого тижня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не вважає Росію і Китай основною небезпекою для НАТО, і закликав до нового діалогу з Москвою.

Столтенберг, коментуючи заяву Макрона, заявив, що позиція президента Франції не заважає діям Альянсу щодо протидії Росії.

Позиція президента Франції і генсека НАТО - у відео:

Детальніше читайте у статті: "За Путіна чи проти Трампа: що означають заяви Макрона про "Росію – не ворога НАТО"