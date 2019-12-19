У Словаччині стартує масштабний процес у справі вбивства журналіста

У Словаччині розпочинається великий судовий процес у справі вбивства журналіста Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Попередні слухання у справі починаються о дев'ятій ранку.

На лаві підсудних сьогодні будуть присутні всі звинувачені, окрім посередника Золтана Андрушко, розгляд справи якого буде проходити окремо з огляду на його співпрацю з поліцією.

На попередньому слуханні 90-сторінкового обвинувального висновку повинен бути присутнім стрілець Мирослав Марчек, який після заперечення зрештою зізнався слідчим у вбивстві Яна Куцяка і Мартіни Кушнірової . У минулому він також був причетний до вбивства бізнесмена з Коларова Петра Мольнара.

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Ще один з обвинувачених, Томаш Сабо, у справі фігурує як водій вбивці.

Вперше громадськість повинна також побачити ймовірну посередницю Альону Шушову, помічницю олігарха Маріана Кочнера. На лаві підсудних буде і сам Кочнер, який, на думку прокурорів, замовив вбивство і заплатив за нього.

Кожному з підсудних загрожує 25 років позбавлення волі і довічне ув'язнення. Андрушко повинен отримати менший вирок, з огляду на співпрацю з поліцією.

Нагадаємо, у жовтні прокурор Спеціальної прокуратури Словаччини передав до суду обвинувальний акт проти Кочнера та трьох інших осіб у справі про вбивство.

Причиною вбивства, стверджують прокурори, стала журналістська діяльність Куцяка. Вони заявляли, що контракт на вбивство коштував 70 тисяч євро.