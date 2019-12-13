Словацька проросійська партія послабиться на виборах в лютому - опитування

Проросійська Словацька національна партія (SNS) втратить місця в парламенті після виборів 29 лютого, але таки виграє певну кількість мандатів, свідчить останнє опитування агентства Focus.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Словацька національна партія (SNS, Slovenská národná strana) набирає 5,4% (проти 8,6% на виборах 2016 року).

Як відомо, спікер парламенту Словаччини Андрей Данко, член SNS, виступає проти політики ЄС щодо РФ та зберігає активний контакт зі спікером російської Держдуми Вячеславом Володіним.

SNS, що входить у коаліційний уряд, заблокувала імплементацію оновлених стратегій безпеки та оборони Словаччини влітку 2018 року. Причиною такого кроку стали деякі пункти, де Росія охарактеризована як агресивна країна.

Підтримка лівої партії Smer, яка перебуває при владі майже безперервно з 2006 року, впала (нині 19,6% проти 28,3% на виборах 2016 року). Підтримка її коаліційних партнерів також знизилася.

Опитування показало, що шість ключових опозиційних партій можуть виграти достатньо місць, щоб мати можливість сформувати уряд більшості, якщо вони погодяться на це.

Дані Focus можуть бути одними з останніх до того, як новий 50-денний мораторій на публікацію опитувань набуде чинності на початку січня. Закон, ухвалений у листопаді, оскаржує президент Зузана Чапутова в Конституційному суді.

Згідно з опитуванням, ліберальна правоцентристська SAS (Sloboda a Solidarita – Свобода та Солідарність) отримує 5,7% (проти 12,1% на попередніх виборах); партії експрезидента Словаччини Андрея Кіски "Для людей" (Za ľudí) дають 9,2%.

Коаліція "Прогресивної Словаччини" Чапутової отримала 10,3%, a ультраправa "Народнa партія – Наша Словаччина" (ĽSNS), яка 2016 року вперше потрапила до парламенту з результатом 8%, тепер набирає 11,8%.

Консервативна OĽaNO (Obyčajní Ľudia a nezávislé osobnosti – Звичайні люди та незалежні особистості) на минулих виборах отримала 11%, а тепер її популярність становить 8%.

Ще один новачок парламенту (6,6% голосів) "Ми – сім’я" (Sme Rodina) за опитуванням отримує 7%.

Поміркована партія угорської меншини Most-Hid на минулих виборах отримала 6,5% голосів, а тепер її популярність - 4,3%, що означає, що вона може не потрапити до парламенту.

Християнсько-демократична партія KDH, що була присутня у парламенті починаючи з 1990 року, тобто ще з часів Чехословаччини, на минулих виборах отримала 4,9% і, таким чином, вперше не потрапила до Народної ради. Цього разу їй пророкують повернення з 5,7%.