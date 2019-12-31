Словацкий суд вынес первый приговор по громкому делу об убийстве журналиста

Суд в Словакии 30 декабря вынес первый приговор по делу о резонансном убийстве журналиста Яна Куцяка и его невесты, осудив 42-летнего посредника Золтана Андруска к 15 годамлишения свободы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По версии обвинения, Андруско получил предложение найти наемного убийцу от переводчицы словацкого мультимиллионера Марианна Кочнера.

Обвинения предъявлены еще четырем подозреваемым, в частности бизнесмену и его переводчице. Рассмотрение дела Андруско проходит отдельно, учитывая его сотрудничество с полицией.

Андруско заключил сделку со следствием и на следующих заседаниях он предстанет в роли свидетеля. Осужденному грозило бы пожизненное заключение, если бы он не признался и не выступил в качестве свидетеля. Андруско принял приговор, сообщает суд.

27-летний журналист Ян Куцяк и его невеста Мартина Кушнирова были застрелены в феврале 2018 года в себя дома в 65 километрах к востоку от Братиславы.

Куцяк проводил журналистское расследование, чтобы выявить связи приближенных премьер-министра Словакии Роберта Фицо с итальянскими предпринимателями, которые, в свою очередь, были связаны с мафией. Статья была опубликована уже после его смерти.

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Убийство журналиста вызвало волну протестов в Словакии, в результате чего в отставку ушли глава правительства страны, два его помощника, глава МВД, шеф полиции, а также министр культуры.

В сентябре 2018 года полиция арестовала четырех подозреваемых. В апреле один из них, бывший словацкий военнослужащий Мирослав Марчек, признался в убийстве.

Причиной убийства, утверждают прокуроры, стала журналистская деятельность Куцяка. Они заявляли, что контракт на убийство стоил 70 тыс. евро.