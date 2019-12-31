В Іспанії назвали ймовірну дату голосування за прем'єра
Вівторок, 31 грудня 2019, 14:29
Нижня палата парламенту Іспанії планує провести сесію 4, 5 і 7 січня, на якій вирішить, чи поновлювати Педро Санчеса на посаді прем'єр-міністра.
Про це 31 грудня заявив чиновник офісу спікера парламенту Мерічель Батет, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Очікується, що Батет офіційно скличе сесію 2 січня, заявив чиновник.
У понеділок лідер Соціалістичної партії Санчес та голова ультралівої партії Podemos Пабло Іглесіас підтвердили, що погодилися створити урядову коаліцію.
Оскільки дві партії не мають більшості місць, соціалісти в цей час домагаються підтримки каталонської сепаратистської партії Esquerra Republicana de Catalunya.
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