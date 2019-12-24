Посол: іспанський клуб покарають за образи українського футболіста

Посол України в Іспанії Анатолій Щерба заявив, що клуб "Райо Вальєкано", фанати-ульрас якого ображали українського футболіста з клубу "Альбасете" Романа Зозулю, понесе покарання навіть у разі, якщо футболіст не буде позиватися.

Про це він розповів у інтерв’ю "Укрінформу", повідомляє "Європейська правда".

"Покарання буде. Передусім, для клубу", - сказав дипломат. За його словами, дисциплінарна комісія, яка складається з представників як національної федерації футболу, так і LaLiga, застосує санкції до цього клубу.

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Зокрема, якщо будуть догравати другий тайм цього матчу, який було зупинено через поведінку ультрас, то це відбудеться при порожніх трибунах.

Щерба зазначив, що минулого тижня він провів зустріч у штаб-квартирі Футбольної ліги в Мадриді, в ході якої іспанська сторона засвідчила повну підтримку Зозулі та запевнила, що до клубу "Райо Вальєкано" можуть бути застосовані також фінансові санкції.

Посол також планує зустрітися з керівництвом державного секретаріату Іспанії у справах спорту та Королівської футбольної федерації Іспанії щодо обговорення цієї ситуації.

Сам Зозуля, за словами посла, на пресконференції минулого тижня заявив, що безпідставні звинувачення проти нього висуваються тими, хто брав участь у війні на Донбасі проти України.

Щерба повідомив, що загалом же реакція на підтримку Зозулі в Іспанії була дуже швидкою. Свою підтримку українському футболісту висловили офіційні структури, обидва клуби та абсолютна більшість іспанців.

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15 грудня у неділю матч другого дивізіону чемпіонату Іспанії між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" відклали через образи на адресу нападника "Альбасете" українця Романа Зозулі.

Фанати "Райо" наприкінці першого тайму почали викрикувати на адресу українця образи, основною тематикою яких стало гасло "Зозуля - нацист". Через це гравці "Альбасете" відмовилися виходити на другий тайм.

Міністерство закордонних справ України засудило прояви нетерпимості та словесні напади на адресу футболіста Романа Зозулі під час матчу другого дивізіону Іспанії, назвавши їх співзвучними зі штампами російської пропаганди.