В Испании назвали вероятную дату голосования за премьера
Вторник, 31 декабря 2019, 14:29
Нижняя палата парламента Испании планирует провести сессию 4, 5 и 7 января, на которой решит, возобновлять ли Педро Санчеса в должности премьер-министра.
Об этом 31 декабря заявил чиновник офиса спикера парламента Меричель Батет, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Ожидается, что Батет официально созовет сессию 2 января, заявил чиновник.
В понедельник лидер Социалистической партии Санчес и председатель ультралевой партии Podemos Пабло Иглесиас подтвердили, что согласились создать правительственную коалицию.
Поскольку две партии не имеют большинства мест, социалисты в данное время добиваются поддержки каталонской сепаратистской партии Esquerra Republicana de Catalunya.
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