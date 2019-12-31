В Испании назвали вероятную дату голосования за премьера

Нижняя палата парламента Испании планирует провести сессию 4, 5 и 7 января, на которой решит, возобновлять ли Педро Санчеса в должности премьер-министра.

Об этом 31 декабря заявил чиновник офиса спикера парламента Меричель Батет, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что Батет официально созовет сессию 2 января, заявил чиновник.

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В понедельник лидер Социалистической партии Санчес и председатель ультралевой партии Podemos Пабло Иглесиас подтвердили, что согласились создать правительственную коалицию.

Поскольку две партии не имеют большинства мест, социалисты в данное время добиваются поддержки каталонской сепаратистской партии Esquerra Republicana de Catalunya.