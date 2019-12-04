Угорщина не просила в РФ допомоги у захисті меншин в Україні

Парламент Угорщини не ухвалював жодних заяв і не звертався до російської сторони з проханням допомогти у захисті меншин у Україні.

Як повідомляє "Європейська правда" про це йдеться у коментарі речниці МЗС України Катерини Зеленко.

За її словами, посольство України у Будапешті звернулося до угорської сторони з метою перевірки інформації, повідомленої спікером Держдуми РФ В’ячеславом Володіним.

"Воно отримало відповідь, що, з огляду на те, що Державні Збори Угорщини не ухвалювали таких заяв, вони ані усно, ані письмово не могли передавати таку інформацію в ході угорсько-російських переговорів на рівні парламентів" - сказала Зеленко.



Вона зазначила, що Україна та Угорщина є країнами-партнерами, які здатні самостійно, шляхом діалогу і консультацій знайти рішення для всіх питань, в тому числі і тих, щодо яких у них різні підходи.

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"Віримо, що Угорщина, яка як член ЄС і НАТО нас підтримує в протидії російській агресії, не укладатиме альянсів з агресором проти України і також відреагує на появу цієї інформації" - підкреслила речниця МЗС.

Нагадаємо, спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін у вівторок, 3 грудня, заявив, що Нацзбори Угорщини нібито попросили російську сторону допомогти із захистом прав національних меншин в Україні.

Наприкінці листопада Володін заявив, що Україна може втратити частину областей через нетерпимість до малих народів.

Український віцепрем'єр Дмитро Кулеба у відповідь сказав, що Київ готовий "прийняти" пару областей Росії.