Венгрия не просила у РФ помощи в защите меньшинств в Украине

Парламент Венгрии не принимал никаких заявлений и не обращался к российской стороне с просьбой помочь в защите меньшинств в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко.

По ее словам, посольство Украины в Будапеште обратилось в венгерской стороны с целью проверки информации, сообщенной спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

"Оно получило ответ, что, учитывая то, что государственное Собрание Венгрии не принимало таких заявлений, они ни устно, ни письменно не могли передавать такую информацию в ходе венгерско-российских переговоров на уровне парламентов", - сказала Зеленко.

Она отметила, что Украина и Венгрия являются странами-партнерами, которые способны самостоятельно, путем диалога и консультаций найти решения для всех вопросов, в том числе и тех, по которым у них разные подходы.

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"Верим, что Венгрия, как член ЕС и НАТО нас поддерживает в противодействии российской агрессии, не заключать альянсов с агрессором против Украины и также отреагирует на появление этой информации", - подчеркнула пресс-секретарь МИД.

Напомним, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин во вторник, 3 декабря, заявил, что Нацсобрание Венгрии якобы попросило российскую сторону помочь с защитой прав национальных меньшинств в Украине.

В конце ноября Володин заявил, что Украина может потерять часть областей через нетерпимость к малым народам.

Украинский вицепремьер Дмитрий Кулеба в ответ сказал, что Киев готов "принять" пару областей России.