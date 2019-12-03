У Раді обіцяють відповідь на ймовірне звернення Угорщини до РФ щодо України

Верховна рада не залишить без реакції ймовірне звернення парламенту Угорщини до Держдуми РФ щодо пропозиції співпраці у сфері захисту прав нацменшин в Україні, якщо поширена російською стороною інформація виявиться правдивою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив депутат "Слуги народу" і поки що глава комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко, який написав заяву про відставку.

"Якщо повідомлення про звернення угорського парламенту до Держдуми РФ з пропозицією про співпрацю у сфері захисту прав нацменшин в Україні виявиться правдою, то воно не залишиться без реагування Верховної Ради", - зазначив депутат "Слуги народу" на своїй сторінці у Facebook.

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"Ми добре знаємо, як Росія "захищає" свої "нацменшини". Не думаю, що хтось дасть Угорщині такий шанс", - додав він.

Яременко підкреслив, що угорці в Україні – "це наші лояльні громадяни", і Україна несе повну відповідальність за захист їх інтересів і прав.

Нагадаємо, спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін у вівторок, 3 грудня, заявив, що Нацзбори Угорщини нібито попросили російську сторону допомогти із захистом прав національних меншин в Україні.

Наприкінці листопада Володін заявив, що Україна може втратити частину областей через нетерпимість до малих народів.

Український віцепрем'єр Дмитро Кулеба у відповідь сказав, що Київ готовий "прийняти" пару областей Росії.