В Держдумі РФ заявили про прохання Угорщини допомогти захистити меншини в Україні

Спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін заявив, що Нацзбори Угорщини нібито попросили російську сторону допомогти із захистом прав національних меншин в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"До нас в Держдуму звернувся парламент Угорщини з проханням об'єднати зусилля, для того щоб відстояти права меншин, в першу чергу на вивчення мови. Після прийняття закону Ради про мову такого права позбавлені народи, які проживають на території України", - сказав Володін, нагадавши про велику кількість угорців і поляків, які проживають в Україні.

Голова Держдуми також закликав Європарламент, ОБСЄ та ПАРЄ вивчити ситуацію з правами нацменшин в Україні.

"Якщо ми говоримо, що Україна хоче стати європейською країною, в першу чергу вона повинна позбутися таких рудиментів, як націоналізм в політиці, - вважає він. - Не можна спускати з рук націоналістам їхню поведінку".

Наприкінці листопада Володін заявив, що Україна може втратити частину областей через нетерпимість до малих народів. Так він відреагував на зрив українською делегацією виступу депутата від Криму Руслана Бальбека в ході женевського форуму ООН. Український віцепрем'єр Дмитро Кулеба у відповідь сказав, що Київ готовий прийняти пару областей Росії.