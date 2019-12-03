Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Пристайко розповів експертам НАТО, як поєднати боротьбу з Путіним та із тероризмом

Прем’єри Канади та Нідерландів виключили закінчення тиску на Росію без зміни її політики

Експремєр Молдови, засуджений за корупцію, несподівано вийшов із в'язниці

Генсек НАТО про Україну: є багато  стадій між членством в Альянсі і "нічим"






В Держдумі РФ заявили про прохання Угорщини допомогти захистити меншини в Україні

Вівторок, 3 грудня 2019, 14:59

Спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін заявив, що Нацзбори Угорщини нібито попросили російську сторону допомогти із захистом прав національних меншин в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"До нас в Держдуму звернувся парламент Угорщини з проханням об'єднати зусилля, для того щоб відстояти права меншин, в першу чергу на вивчення мови. Після прийняття закону Ради про мову такого права позбавлені народи, які проживають на території України", - сказав Володін, нагадавши про велику кількість угорців і поляків, які проживають в Україні.

Голова Держдуми також закликав Європарламент, ОБСЄ та ПАРЄ вивчити ситуацію з правами нацменшин в Україні.

"Якщо ми говоримо, що Україна хоче стати європейською країною, в першу чергу вона повинна позбутися таких рудиментів, як націоналізм в політиці, - вважає він. - Не можна спускати з рук націоналістам їхню поведінку".

Наприкінці листопада Володін заявив, що Україна може втратити частину областей через нетерпимість до малих народів. Так він відреагував на зрив українською делегацією виступу депутата від Криму Руслана Бальбека в ході женевського форуму ООН. Український віцепрем'єр Дмитро Кулеба у відповідь сказав, що Київ готовий прийняти пару областей Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Росія Угорщина
powered by lun.ua