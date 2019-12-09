Зеленський зустрічається з Меркель перед самітом "нормандської четвірки"

Президент України Володимир Зеленський проводить двосторонню зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Парижі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Триває двостороння зустріч президента Володимира Зеленського та канцлера Ангели Меркель у рамках Нормандського саміту в Парижі", - йдеться у повідомленні офісу президента.

Триває двостороння зустріч Президента @ZelenskyyUa 🇺🇦 та канцлера Ангели Меркель 🇩🇪 у рамках Нормандського саміту в Парижі. — Офіс Президента (@APUkraine) December 9, 2019

Перед цим Зеленський провів двосторонню зустріч із французьким президентом Еммануелем Макроном. Меркель в той час проводила переговори з російським президентом Владіміром Путіним.

"Нормандська четвірка" збереться в залі "Мюрат" Єлисейського палацу приблизно о 17.00 за київським часом.

На переговори лідерів відводиться 2 години 45 хвилин.

Зустріч Путіна з Зеленським запланована на понеділок вже після переговорів у нормандському форматі.