Зеленський завершив першу зустріч у рамках "нормандського саміту" в Парижі

У Єлисейському палаці завершилася зустріч президента Володимира Зеленського з французьким колегою Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Їхні переговори були першою двосторонньою зустріччю, що проходила у рамках "нормандського саміту".

У пресслужбі президента України наголосили, що зустріч проходила у рамках "напрацювання бачення щодо завершення війни на Донбасі". Водночас про жодні домовленості у Зеленського не повідомили, заявивши лише, що Макрон "ознайомив Володимира Зеленського зі сценарієм та форматом проведення переговорів".

Як відомо, також заплановані двосторонні зустрічі Володимира Зеленського з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та Президентом Росії Владіміром Путіним, а також зустріч чотирьох лідерів.

Джерела "Європейської правди" кажуть, що після всіх цих зустрічей лідери планують провести також спільну вечерю, і лише після неї вийдуть на прес-конференцію.

Раніше повідомлялося, що у Парижі Зеленський та Путін найімовірніше говоритимуть також про газ.