Зеленский встречается с Меркель перед саммитом "нормандской четверки"

Президент Украины Владимир Зеленский проводит двустороннюю встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель в Париже.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Идет двусторонняя встреча президента Владимира Зеленского и канцлера Ангелы Меркель в рамках нормандского саммита в Париже", - говорится в сообщении офиса президента.

Триває двостороння зустріч Президента @ZelenskyyUa 🇺🇦 та канцлера Ангели Меркель 🇩🇪 у рамках Нормандського саміту в Парижі. — Офіс Президента (@APUkraine) December 9, 2019

Перед этим Зеленский провел двустороннюю встречу с французским президентом Эммануэлем Макроном. Меркель в то время проводила переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

"Нормандская четверка" соберется в зале "Мюрат" Елисейского дворца примерно в 17.00 по киевскому времени.

На переговоры лидеров отводится 2 часа 45 минут.

Встреча Путина с Зеленским запланирована на понедельник уже после переговоров в нормандском формате.