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В Париже начались переговоры четырех лидеров в нормандском формате

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Зеленский встречается с Меркель перед саммитом "нормандской четверки"

Понедельник, 9 декабря 2019, 17:24

Президент Украины Владимир Зеленский проводит двустороннюю встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель в Париже.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Идет двусторонняя встреча президента Владимира Зеленского и канцлера Ангелы Меркель в рамках нормандского саммита в Париже", - говорится в сообщении офиса президента.

Перед этим Зеленский провел двустороннюю встречу с французским президентом Эммануэлем Макроном. Меркель в то время проводила переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

"Нормандская четверка" соберется в зале "Мюрат" Елисейского дворца примерно в 17.00 по киевскому времени.

На переговоры лидеров отводится 2 часа 45 минут.

Встреча Путина с Зеленским запланирована на понедельник уже после переговоров в нормандском формате.

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