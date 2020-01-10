В Ірані назвали причину затримки вильоту літака МАУ

Глава відділу розслідування надзвичайних подій Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайефар назвав причину майже годинної затримки вильоту літака МАУ, який 8 січня розбився в Тегерані з 176 людьми на борту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на іранське агентство IRNA.

"Затримка була пов’язана із запитом пілота вивантажити частину вантажу пасажирів на наступний рейс до аеропорту України", - сказав Резайефар.

Резайефар пояснив, що зазвичай у зв’язку з сезоном літаки заправляють додатковим обсягом палива на випадок, якщо судно зіткнеться з негодою у аеропорту призначення.

За його словами, після отримання додаткового палива навантаження літака МАУ перевищило допустиму вагу і було ухвалене рішення вивантажити частину вантажу, щоб досягти показника допустимої ваги і забезпечити можливість підйому судна.

Він підкреслив, що така оперативна координація не є проблемою і відбувається в усіх аеропортах для підвищення безпеки польотів.

Літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ мав вилетіти до Києва з Тегерана в 5:15 за місцевим часом (3.45 за Києвом), проте виліт відклали до 6:12.