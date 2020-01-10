Іран заявив, що розслідування аварії літака МАУ може тривати один-два роки
Розслідування причин катастрофи українського лайнера Boeing 737 авіакомпанії МАУ біля Тегерана може зайняти рік або два.
Такий прогноз зробив офіційний представник авіаційної влади Ірану, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Чиновник також сказав, що вилучення інформації з бортових реєстраторів літака може зайняти один-два місяці.
Іранське державне телебачення сьогодні показало кадри з чорними скриньками, які знаходяться в Управлінні цивільної авіації Ірану.
Тегеран також заявив, що оцінить сьогодні стан чорних скриньок з літака МАУ і якщо виявить пошкодження, які можуть завадити проаналізувати інформацію, звернеться за допомогою до інших країн.
Як повідомлялося, Іран запросив США та Канаду до участі в розслідуванні катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України".
Іран також назвав неправдивими звинувачення про збиття літака МАУ ракетою, заявивши, що не візьме на себе відповідальність за "велику брехню".