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Іран заявив, що розслідування аварії літака МАУ може тривати один-два роки

П'ятниця, 10 січня 2020, 13:03

Розслідування причин катастрофи українського лайнера Boeing 737 авіакомпанії МАУ біля Тегерана може зайняти рік або два.

Такий прогноз зробив офіційний представник авіаційної влади Ірану, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Чиновник також сказав, що вилучення інформації з бортових реєстраторів літака може зайняти один-два місяці.

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Іранське державне телебачення сьогодні показало кадри з чорними скриньками, які знаходяться в Управлінні цивільної авіації Ірану.

Тегеран також заявив, що оцінить сьогодні стан чорних скриньок з літака МАУ і якщо виявить пошкодження, які можуть завадити проаналізувати інформацію, звернеться за допомогою до інших країн.

Як повідомлялося, Іран запросив США та Канаду до участі в розслідуванні катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України".

Іран також назвав неправдивими звинувачення про збиття літака МАУ ракетою, заявивши, що не візьме на себе відповідальність за "велику брехню".

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