В Иране назвали причину задержки вылета самолета МАУ
Глава отдела расследования чрезвычайных событий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар назвал причину почти часовой задержки вылета самолета МАУ, который 8 января разбился в Тегеране с 176 людьми на борту.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на иранское агентство IRNA.
"Задержка была связана с запросом пилота выгрузить часть груза пассажиров на следующий рейс в аэропорт Украины", - сказал Резайефар.
Резайефар пояснил, что обычно в связи с сезоном самолеты заправляют дополнительным объемом топлива на случай, если судно столкнется с непогодой в аэропорту назначения.
По его словам, после получения дополнительного топлива нагрузки самолета МАУ превысили допустимый вес и было принято решение выгрузить часть груза, чтобы достичь показателя допустимого веса и обеспечить возможность подъема судна.
Он подчеркнул, что такая оперативная координация не является проблемой и происходит во всех аэропортах для повышения безопасности полетов.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ должен был вылететь в Киев из Тегерана в 5:15 по местному времени (3.45 по Киеву), однако вылет отложили до 6:12.