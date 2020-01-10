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В Иране назвали причину задержки вылета самолета МАУ

Пятница, 10 января 2020, 13:06

Глава отдела расследования чрезвычайных событий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар назвал причину почти часовой задержки вылета самолета МАУ, который 8 января разбился в Тегеране с 176 людьми на борту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на иранское агентство IRNA.

"Задержка была связана с запросом пилота выгрузить часть груза пассажиров на следующий рейс в аэропорт Украины", - сказал Резайефар.

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Резайефар пояснил, что обычно в связи с сезоном самолеты заправляют дополнительным объемом топлива на случай, если судно столкнется с непогодой в аэропорту назначения.

По его словам, после получения дополнительного топлива нагрузки самолета МАУ превысили допустимый вес и было принято решение выгрузить часть груза, чтобы достичь показателя допустимого веса и обеспечить возможность подъема судна.

Он подчеркнул, что такая оперативная координация не является проблемой и происходит во всех аэропортах для повышения безопасности полетов.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ должен был вылететь в Киев из Тегерана в 5:15 по местному времени (3.45 по Киеву), однако вылет отложили до 6:12.

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