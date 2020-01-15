В Ірані спалили зображення посла Британії

Іранські демонстранти спалили зображення посла Великої Британії в Тегерані, якого судова влада країни назвала "небажаним елементом".

Про це повідомляє "Європейська правда з посиланням на Sky News.

Картонну фігуру британського посланника спалили біля будівлі Тегеранського університету разом з прапорами Британії і США.

Роб Макейр перебуває в центрі напруженої уваго між Лондоном і Тегераном після того, як його арештувала поліція в Тегерані в суботу. Його відпустили приблизно через годину.

Посол був затриманий після відвідування пам'ятної акції за жертвами катастрофи падіння українського пасажирського літака, який збили іранські військові. Іран наказав йому пояснити його "незаконну і недоречну" присутність на демонстраціях.

У вівторок прессекретар Верховного суду Ірану Голамхоссейн Есмаїлі заявив журналістам, що, виходячи з міжнародних норм, британський посол в Ірані є небажаним елементом.

Міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб заявив, що уряд не отримав "ніяких офіційних повідомлень" про те, що Макейр буде висланий з Ірану.