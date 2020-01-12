В Ірані під час протестів затримали британського посла, Лондон обурений

Посол Британії в Ірані Роб Макейр був заарештований під час протестів у Тегерані після того, як країна визнала, що "ненавмисно" збила український пасажирський літак.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Роб Макейр був затриманий за підозрою в організації, провокації і керівництві радикальними діями протестувальників.

Його звільнили після більш ніж годинного тримання під вартою.

Посол заперечив свою безпосередню участь у протестах, заявивши, що ходив на акцію, анонсовану як вшанування жертв катастрофи рейсу PS752.

Читайте також ЄС розраховує на співпрацю Ірану і прозоре розслідування катастрофи літака МАУ

"Цілком нормально хотіти віддати шану - деякі з жертв були британцями. Я пішов через 5 хвилин, коли деякі учасники акції почали скандувати гасла" - пояснив Макейр.

Міністр закордонних справ Домінік Рааб назвав арешт посла "кричущим порушенням міжнародних норм".

"Іранський уряд знаходиться на перехресті доріг. Він може продовжувати свій шлях до статусу парії з витікаючою звідси політичною та економічною ізоляцією або зробити кроки по деескалації напруженості і вступити на дипломатичний шлях ",-сказав він.

Протести спалахнули після того як влада Ірану визнала у суботу, що її військові випадково збили літак "Міжнародних авіаліній України" через кілька хвилин після зльоту у середу. Протести поширилися по всьому Ірану, включаючи такі великі міста, як Шираз, Ісфахан, Хамедан і Орумія.

Спецпризначенці застосували сльозогінний газ проти іранців, які вимагали відставки верховного лідера Алі Хаменеї.