Албанія вислала двох іранських дипломатів, підтвердив виконувач обов'язків голови МЗС Албанії Гент Чакай.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на албанський телеканал Top-Channel.

Мохаммед Алі Арц Пейманматі та Сеєд Ахмад Хоссейні Аласт оголошені персонами нонграта "через діяльність, несумісну зі їхнім статусом та Віденською конвенцією", заявив Чакай.

За даним каналу, що чоловіки мали прямий зв'язок з колишнім верховним командувачем іранських сил "Кудс" Кассемом Сулейманом, убитим США.

Албанські спецслужби та розвідувальні служби за допомогою союзних країн також надали докази своїх знань про таємний план атаки на посольство США в Багдаді, організованої Сулеймані.

Наприкінці жовтня поліція Албанії затримала двох іранців, які, на думку слідчих, готували напад на "Народних моджахедів". За словами Тегерану, ця організація мала готувати та фінансувати паливні протести в Ірані. Неофіційні підрахунки свідчать, що в Албанії налічується понад 2000 членів "Народних моджахедів".

2018 року Тирана вислала посла Ірану та одного з дипломатів за дії проти "Народних моджахедів".