Лідер Ірану не мав на увазі Польщу, говорячи про "погану країну в Європі" - посол

Посол Ірану в Польщі заперечив, що слова верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї про "маленьку, але погану країну в Європі" стосуються Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"У нас добрі відносини. Ми радимо нашим друзям з Польщі не опускатися на дно прірви мотузкою, кинутою їм американцями", - сказав посол Масуд Керманшахі.

Хаменеї сьогодні прокоментував напади на американські військові бази в Іраку. Окрім переможного тону та повторення неправдивих відомостей про вісімдесят загиблих американських солдатів, Хаменеї вимагав, щоб американські сили покинули Близький Схід.

У своїй промові Хаменеї також звернув увагу на нібито антиіранську змову в Європі.

"В європейській країні, в дуже маленькій, але поганій країні Європи, американці та іранські зрадники зібралися, щоб зробити змову проти Іранської республіки. Ми побачили змову, коли ціна на нафту через кілька днів зросла", - сказав він.

Є багато ознак того, що лідер іранської держави мав на увазі Албанію. На користь цієї версії слугує той факт, що наприкінці жовтня поліція Албанії затримала двох іранців, які, на думку слідчих, готували напад на Народних моджахедів. За словами Тегерану, ця організація мала готувати та фінансувати паливні протести. Неофіційні підрахунки свідчать, що в Албанії налічується понад 2000 членів Народних моджахедів.

У 2018 році Тирана вислала посла Ірану та одного з дипломатів за дії проти Народних моджахедів.