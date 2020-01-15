Албания выслала двух иранских дипломатов, подтвердил исполняющий обязанности главы МИД Албании Гент Чакай.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на албанский телеканал Top-Channel.

Мохаммед Али Арц Пейманмати и Сейед Ахмад Хоссейни Аласт объявлены персонами нон грата "из-за деятельности, несовместимой с их статусом и Венской конвенцией", заявил Чакай.

По данным канала, мужчины имели прямую связь с бывшим верховным командующим иранских сил "Аль-Кудс" Касемом Сулейманом, убитым американцами.

Албанские спецслужбы и разведывательные службы с помощью союзных стран также представили доказательства своих знаний о тайном плане атаки на посольство США в Багдаде, организованной Сулеймани.

В конце октября полиция Албании задержала двух иранцев, которые, по мнению следователей, готовили нападение на "Народных моджахедов". По словам Тегерана, эта организация должна была готовить и финансировать топливные протесты в Иране. Неофициальные подсчеты показывают, что в Албании насчитывается более 2000 членов "Народных моджахедов".

В 2018 году Тирана выслала посла Ирана и одного из дипломатов за действия против "Народных моджахедов".