Білий дім порушив закон, заморозивши допомогу Україні - Рахункова палата США

Бюджетний офіс Білого дому порушив закон, коли заморозив близько $214 млн доларів американської військової допомоги Україні.

Про це заявила Рахункова палата США, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Сумлінне виконання закону не дозволяє президенту підміняти власними політичними пріоритетами ті, які Конгрес втілив у законі", - йдеться у звіті Рахункової палати США.

Кілька свідків, які давали свідчили у справі імпічменту, заявили, що президент Дональд Трамп наказав затримати критичну військову допомогу Україні.

Раніше стало відомо, що чиновник Білого дому Майк Даффі зв'язався з представниками оборонного відомства США з приводу призупинення допомоги Україні трохи більше ніж через півтори години після того, як Трамп закінчив розмову із президентом України Володимиром Зеленським 25 липня.

Трампу оголосили імпічмент на основі звинувачень у тиску на Україну задля власної політичної вигоди. Питання щодо усунення президента з посади розгляне Сенат.