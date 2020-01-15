Палата представників США схвалила передачу статей про імпічмент Трампа в Сенат

Палата представників Конгресу США 15 січня підтримала резолюцію про передачу Сенату статей про імпічмент президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DPA.

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі у середу обрала сімох членів Палати, які представлятимуть обвинувачення в майбутньому судовому процесі над президентом.

Сторону обвинувачення проти Трампа очолить голова комітету з питань розвідки Адам Шифф.

Як відомо, 19 грудня Палата представників проголосувала за дві статті звинувачень у справі про імпічмент Трампа.

45-го президента США звинуватили у зловживанні владою шляхом залучення іноземного уряду для переслідування політичного опонента і перешкоджанні Конгресу в його розслідуванні.

Статті про імпічмент, політичний еквівалент обвинувального акту, тепер будуть спрямовані в Сенат для судового розгляду. Якщо Трамп буде виправданий Сенатом, очолюваним республіканцями, а саме це і очікується, йому все одно доведеться йти на переобрання, несучи на собі пляму імпічменту.

Трамп назвав усю справу "полюванням на відьом", "містифікацією" і "обманом".

Для винесення обвинувального вироку необхідно голосування у дві третини голосів. У той час як демократи мають більшість у Палаті представників, Сенат контролюють республіканці.