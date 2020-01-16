Трамп скасував візит до Польщі не через ураган, а через Зеленського – Парнас

Близький соратник особистого адвоката президента Дональда Трампа Лев Парнас стверджує, що президент Трамп використав ураган у США як привід скасувати візит до Польщі, проте насправді зробив це, аби натиснути на президента Зеленського.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в телевізійному інтерв'ю MSNBC.

"Президент Трамп повинен був особисто зустрітися із Зеленським у Польщі. Але він використав ураган як виправдання. Це було не через ураган. А тому, що він злився, бо Зеленський все ще не зробив спроби і не доклав зусиль, щоб зробити оголошення (про розслідування щодо Байдена. – ЄП)", - розказав Лев Парнас.

Трамп мав приїхати до Польщі в рамках заходів до 80-ї річниці Другої світової війни і 1 вересня у нього була запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Однак Трамп скасував поїздку, пояснивши це тим, що до Флориди наближається ураган.

Замість Трампа до Варшави полетів віцепрезидент Майк Пенс, який і зустрівся з Зеленським. За словами Парнаса, Трамп уповноважив Пенса сказати Володимиру Зеленському, що він повинен зробити заяву про розслідування щодо Джо Байдена, політичного опонента Трампа.

За словами Парнаса, всі його контакти з командою Зеленського велися за вказівкою Джуліані, який розповідав Трампу детально про ці розмови.

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"Президент Трамп точно знав, що відбувається. Він знав про всі мої пересування. Я б нічого не зробив без згоди Руді Джуліані або президента" – зазначив він.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США 15 січня підтримала резолюцію про передачу Сенату статей про імпічмент президента Дональда Трампа.