Під Берліном розбився невеликий літак, 2 загиблих
Четвер, 16 січня 2020, 17:45
Невеликий літак розбився на аеродромі поблизу Берліна в четвер, загинуло двоє людей, заявили служби екстреної допомоги.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.
Поліція заявила, що надлегкий літак розбився під час посадки на аеродромі Страусберг, на схід від столиці Німеччини, і згорів на землі.
Ніхто більше не постраждав, повідомляє пожежна служба.
Причина падіння наразі не названа.
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