Під Берліном розбився невеликий літак, 2 загиблих

Невеликий літак розбився на аеродромі поблизу Берліна в четвер, загинуло двоє людей, заявили служби екстреної допомоги.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Поліція заявила, що надлегкий літак розбився під час посадки на аеродромі Страусберг, на схід від столиці Німеччини, і згорів на землі.

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Ніхто більше не постраждав, повідомляє пожежна служба.

Причина падіння наразі не названа.