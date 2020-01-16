Под Берлином разбился небольшой самолет, двое погибших
Четверг, 16 января 2020, 17:45
Небольшой самолет разбился на аэродроме возле Берлина в четверг, погибли два человека, заявили службы экстренной помощи.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.
Полиция заявила, что сверхлегкий самолет разбился при посадке на аэродроме Страусберг, к востоку от столицы Германии, и сгорел на земле.
Никто больше не пострадал, сообщает пожарная служба.
Причина падения пока не названа.
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