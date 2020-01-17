SkyUp з травня запустить рейси Одеса-Тбілісі

Українська авіакомпанія SkyUp з травня цього року почне виконувати рейси Одеса-Тбілісі.

Про це заявила пресслужба компанії, повідомляє "Європейська правда".

Рейси здійснюватимуть щочетверга і щонеділі з 28 травня до 4 жовтня цьогоріч.

Вартість квитка в один кінець без багажу: Одеса-Тбілісі - від 1289 грн, Тбілісі-Одеса - від 1341 грн.

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З 29 березня 2020 року SkyUp починає польоти з Києва до Лісабона (Португалія), з 1 квітня з Києва до Пізи (Італія), з 29 квітня зі Львова до Батумі (Грузія) і Бургаса (Болгарія), з Києва до Тирани стартують 30 травня, а з 3 червня - зі Львова до Барселони (Іспанія). 3 червня відновиться і виконання польотів з Харкова до Парижа (Франція).

Також навесні компанія запустить рейси з Києва, Одеси, Харкова та Львова до чотирьох міст Італії.