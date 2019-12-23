SkyUp літатиме з Києва до Тірани й Лісабона

Авіакомпанія SkyUp Airlines навесні 2020 року почне літати з Києва до Тірани (Албанія) і Лісабона (Португалія).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу компанії.

Польоти з Києва до Тірани стартують з 30 травня 2020 року. Спочатку їх здійснюватимуть по суботах, а з 8 червня - по понеділках, середах і суботах. Вартість квитка в одну сторону без багажу - від 2,3 тис. гривень.

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Польоти з Києва до Лісабона стартують з 29 березня 2020 року. Їх здійснюватимуть по понеділках і п'ятницях. Вартість квитка в одну сторону без багажу - від 2,8 тис. гривень.