SkyUp с мая запустит рейсы Одесса-Тбилиси

Украинская авиакомпания SkyUp с мая этого года начнет выполнять рейсы Одесса-Тбилиси.

Об этом заявила пресс-служба компании, сообщает "Европейская правда".

Рейсы будут осуществляться в четверг и воскресенье с 28 мая по 4 октября этого года.

Стоимость билета в один конец без багажа Одесса-Тбилиси - от 1289 грн, Тбилиси-Одесса - от 1341 грн.

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С 29 марта 2020 SkyUp начинает полеты из Киева в Лиссабон (Португалия), с 1 апреля из Киева в Пизу (Италия), с 29 апреля из Львова в Батуми (Грузия) и Бургас (Болгария), из Киева в Тирану стартуют 30 мая, а с 3 июня со Львова в Барселону (Испания). 3 июня восстановится и выполнения полетов из Харькова в Париж.

Также весной компания запустит рейсы из Киева, Одессы, Харькова и Львова в четыре города Италии.