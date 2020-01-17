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Сенат Польщі відхилив законопроєкт, що дозволяє політикам звільняти суддів

П'ятниця, 17 січня 2020, 17:01

Польські сенатори відхилили широко критикований законопроєкт, який дає політикам право звільняти чи штрафувати суддів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Голосування Сенату у п’ятницю може продовжити роботу над законопроєктом, але не зупинить його від набуття чинності як закону.

Голосування у верхній палаті парламенту відбулося через день після того, як європейські правові експерти заявили, що запропонований закон порушує принципи Європейського Союзу та ще більше підірве незалежність суду в Польщі.

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Права партія влади Польщі запропонувала законопроєкт, стверджуючи, що він потрібен для запобігання "анархії" серед суддів, деякі з яких критично ставляться до політики партії.

Опозиція має незначну більшість у Сенаті, але Міністерство юстиції заявило, що буде працювати над тим, щоб нижня палата, яка контролюється правлячою партією "Право і справедливість", дала остаточне схвалення запропонованому закону.

Законопроєкт пропонує заборонити суддям займатися політичною діяльністю, а також накладати на них дисциплінарні стягнення, якщо вони ставлять під сумнів "умови служби або законність призначення" інших суддів.

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